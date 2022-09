Alassio, scontro tra auto e scooter: soccorsi mobilitati in via Adelasia

Soccorritori mobilitati nella mattinata odierna, intorno alle 12.45, in via Adelasia ad Alassio, dove un'auto ha travolto una moto sbalzandone a terra il conducente.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Laigueglia per verificare le condizioni dell'uomo a bordo del due ruote e prestare le prime cure del caso prima di trasferirlo per ulteriori accertamenti al Santa Corona in codice giallo. Le sue condizioni non sono comunque state giudicate gravi.

Nessuna conseguenza invece per la persona alla guida della vettura.