L'incubo incendi scuote ancora il ponente savonese, fiamme sulle alture di Laigueglia: in corso le operazioni di bonifica (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 20.00: Sono in corso le operazioni di bonifica, l'area verrà sottoposta a monitoraggio durante la notte

AGGIORNAMENTO ORE 17.30: Sotto controllo la situazione, non si presentano infatti più fiamme. Il fronte del fuoco si era spostato verso Alassio, ma senza interessare abitazioni. Confermata la possibilità per gli sfollati di via Summit e via Serre di rientrare nelle proprie case.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00: “L’incendio che questa mattina ha minacciato l’abitato di Laigueglia è fortunatamente sotto controllo grazie all’intervento del Dipartimento nazionale che ha mobilitato i canadair, agli elicotteri regionali e ai volontari dell’antincendio boschivo. Sono state ore molto complicate, a seguito delle quali sono state anche evacuate alcune persone. Ora stiamo aspettando che il coordinatore dei Vigili del Fuoco decreti l’estinzione dell’incendio”.

Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria intervenendo questo pomeriggio sul luogo in cui è divampato l’incendio a Laigueglia, insieme al sindaco.

“Abbiamo vissuto ore molto difficili – ha sottolineato il presidente – ma ora la situazione è sotto controllo, grazie agli interventi tempestivi degli eliregione e dei canadair che sono stati fondamentali per contenere i danni e per bloccare le fiamme prima delle prime case di Alassio”.

Il presidente di Regione Liguria si è appellato al buon senso dei cittadini e ha lanciato una raccomandazione rispetto ai comportamenti che, a seguito della grande siccità di questo periodo, facilmente possono innescare fiamme con conseguenze tragiche.

AGGIORNAMENTO ORE 15.10: Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si sta recando nel Comune di Laigueglia in località Via Serre dove è divampato il brutto incendio boschivo.

Le fiamme sono vicine ad alcune abitazioni, pertanto sono in corso le operazioni di evacuazione da alcune case. Il governatore si è già messo in contatto con il sindaco ed è in costante contatto con il COC e la Protezione Civile regionale.

Sul posto è intervenuto il canadair, dopo la richiesta della Regione, e contemporaneamente sono attivi due elicotteri regionali e 30 volontari dell'antincendio boschivo con quattro mezzi. Particolare attenzione si sta prestando in queste ore alla sicurezza delle persone. Le operazioni risultano particolarmente difficoltose ed è già stata inviata la richiesta per un secondo canadair.

AGGIORNAMENTO DELLE 14.05: L’elicottero è arrivato e sta già effettuando i primi lanci. Le fiamme purtroppo sono arrivate vicinissime alle case, infatti sono state evacuate tutte le abitazioni di via Summit e altre nella zona.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.55: L'incendio sta lambendo alcune abitazioni. Sono in corso ora le decisioni su una possibile evacuazione. Sul posto stanno intervenendo l’elicottero regionale di Imperia e 30 volontari dell'antincendio boschivo con quattro mezzi. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco dalla Sala della Protezione civile regionale.

Incendio sulle alture di Laigueglia, nella zona al confine con Alassio in via delle Serre.

L'allarme è stato lanciato pochi minuti fa, sul posto si stanno dirigendo i vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio boschivo provenienti da diverse località. In arrivo l'elicottero regionale.

LA DIRETTA DI SAVONANEWS:

Alta è la preoccupazione per le abitazioni non distanti dalla zona nella quale si è sviluppato il rogo.

Sul posto presenti anche i sindaci di Alassio e Laigueglia Marco Melgrati e Roberto Sasso Del Verme.

AGGIORNAMENTI IN CORSO