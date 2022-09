Organico polizia locale di Savona, Comandante Aloi: "Da 98 siamo passati a 44, sfido chiunque a sostenere un turno completo"

"Fino a ormai 10 anni fa facevamo le 24 ore, certo che se da 98 persone veniamo ridotti a 44, sfido chiunque a potere sostenere un turno completo".



Queste le parole del comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi nel corso della terza commissione consiliare nella quale è stato esposta la convenzione tra i vigili della città della Torretta, Finale e Loano e il rinnovo della stessa.



Il numero uno degli agenti savonesi come già fatto in più di un'occasione ha ricordato le difficoltà del comando visto che il numero dei lavoratori a causa dei problemi legati alle assunzioni si è più che dimezzato.



Per risolvere i problemi della sicurezza oltre alla convenzione il comune sta comunque pensando di rendere sempre più centrale il presidio della polizia locale presente in Piazza del Popolo.



"Il presidio del territorio si avrà con l'assunzione degli agenti, su Piazza del Popolo stiamo cercando di riportare la polizia locale più vicina ai cittadini, che siano visibili come deterrente per i reati. Il nostro è un lavoro di presidio e di deterrenza" ha detto l'assessore alla polizia locale Barbara Pasquali.



"L'idea è anche quella di presidiare il territorio con vicinanza attiva e non passiva dietro ad una scrivania, comunque dalle 9 alle 11 c'è un ufficio denunce attivo dal lunedì al venerdì" ha continuato Aloi.



"Con il comando in centro i cittadini sanno di poter trovare un punto di riferimento - ha detto il consigliere di Toti per Savona Fabio Orsi - La deterrenza è diversa dalla prevenzione che si può fare solo con la vigilanza attiva, l'auspicio che i nuovi ingressi siano destinati al territorio il più possibile per far sentire ai cittadini la vicinanza dei vigili urbani".



"Ho fatto un incontro con l'assessore Pasquali e il comandante Aloi e con stupore sono venuto a sapere che è presente solo una pattuglia in servizio. Non mi sembra vada bene" il successivo critico intervento del presidente della terza commissione Carlo Frumento.



"Non è presente solo una pattuglia, è impossibile, accade solo in orario serale fino all'una di notte solo tre giorni a settimana perché non riusciamo a reggere la turnazione - puntualizza il comandante savonese - Sono 44 turnisti che girano per la città in orario diurno e pomeridiano, di giorno possiamo contare su due o tre pattuglie alla mattina e al pomeriggio".



Il concorso della polizia locale, come specificato da Aloi è stato svolto per 16 persone, tre hanno rinunciato e attualmente ne sono assunti 13, un'agente è già formata e gli altri concluderanno il corso a dicembre.