Savona: la Croce Bianca inaugura una nuova ambulanza, appuntamento il 24 settembre

Sabato 24 settembre verrà inaugurata una nuova ambulanza della Croce Bianca di Savona. L’appuntamento in piazza Sisto IV a Savona a partire dalle 15.45.

Il programma prevede: alle ore 15.45 il ricevimento delle consorelle e delle autorità, alle ore 16 le celebrazioni con l’inaugurazione ufficiale del nuovo mezzo. A partecipare all'evento l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Marco Russo. Per far divertire i più piccini saranno presenti anche i Supereroi per Voi.

Il nuovo mezzo è frutto della donazione della Fondazione De Mari e di Silvana Martinetti. Il tutto si concluderà con un rinfresco. La cittadinanza è invitata.