Savona, secondo lotto piscina Zanelli, il Comune integra con 660mila euro il finanziamento Pnrr

Tra le variazioni di bilancio che approdano oggi in Commissione c'è anche quella che destina 660mila euro per completare l’intervento del secondo lotto della piscina Zanelli, già finanziato con 2 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR.

“Com'è noto – ha spiegato l'assessore allo Sport Francesco Rossello – dagli approfondimenti tecnici effettuati è risultato un maggiore importo delle opere rispetto all’entità massima del finanziamento. L'amministrazione allora ha deciso di accettare l'impegno destinando le uniche risorse immediatamente disponibili ovvero le rate 2023 e 2024 degli oneri Crescent (circa 660mila euro)”.

Rossello spiega anche che “si tratta di una soluzione tecnica necessaria per stare dentro le tempistiche molto strette imposte dal PNRR e confermare al ministero l’accettazione del finanziamento in attesa di fare una verifica più ampia in sede di bilancio di previsione 2023”.