Futuro di Piaggio Aereo, sensazioni agrodolci per i sindacati dall'ultimo incontro: "Continuare a monitorare la situazione"

Umore agrodolce per i sindacati dopo l'incontro svoltosi nel pomeriggio odierno nella sede dell'Unione Industriali Savonese per fare il punto, insieme ai vertici aziendali, sulla situazione di Piaggio Aerospace e il futuro dei suoi circa 900 dipendenti divisi tra gli stabilimenti di Villanova d'Albenga e Sestri Ponente.

La soddisfazione arriva per commesse, ordini e liquidità "garantiti per tutto il 2024 così come l'esclusione dell'utilizzo della cassa integrazione", afferma Cristiano Ghiglia dalla segreteria savonese di Fiom Cgil, anche grazie alla notizia data dal commissario straordinario Vincenzo Nicastro di una nuova duplice commessa da complessivi 46 milioni di euro.

"Ci sono nuovi ordini a breve e lavoro garantito fino al 2024 ma non può essere un alibi rispetto ai tempi della cessione di Piaggio Aero che deve essere fatta velocemente ma con la certezza di un piano industriale da parte dei soggetti interessati con numeri certi rispetto agli investimenti, tutela occupazionale, facendo rientrare in azienda i lavoratori di LaerH, e continuità per i due siti di Genova e Villanova d’Albenga", spiega invece la segreteria regionale della Fim Cisl ligure, palesando le motivazioni di preoccupazione.

Rispetto a quanto delineato durante l'ultima riunione del 26 luglio sono infatti stati modificati l'iter procedurale e le relative tempistiche di vendita, col commissario che ha affermato come si stia procedendo con cautela per trovare un acquirente che possa garantire "le dovute garanzie, anche finanziarie, e si impegni a sostenere il futuro di lungo termine dell’azienda".

"Questa situazione inedita rammarica e preoccupa, non solo per le informazioni date e l'impegno preso con la scorsa assemblea dei lavoratori - spiega Cristiano Ghiglia dalla segreteria savonese di Fiom Cgil - Ad oggi non ci sono certezze sulle valutazioni ministeriali e, quindi, sulla possibilità di concretizzare le manifestazioni di acquisto palesate".

"Occorre, quanto prima, continuare a garantire sicurezza a Piaggio, e ai suoi 900 dipendenti e al polo industriale dell'aerospazio del nostro territorio, rimarcando la strategicità aziendale per il nostro Paese come dimostra la copertura da normativa Golden Power - continua Ghiglia - Rispetto alle manifestazioni di interesse, si deve lavorare per garantire una soluzione industriale che tenga insieme tutta l'azienda così come oggi la conosciamo in termini di produzione, occupazione, progettazione e stabilimenti evitando qualsiasi 'spezzatino'".

"Pertanto, consideriamo imprescindibile attivare il confronto con il Mise verso il quale sollecitiamo ulteriormente Regione e Provincia di adoperarsi a prescindere dall'investitura del prossimo esecutivo, come peraltro già delineato anche dalle segreterie di Cgil, Cisl e Uil Savona con richiesta attivazione tavolo su crisi territoriali" chiosa Ghiglia.

"È una realtà che il mondo ci invidia, sta ottenendo risultati importanti dal mercato nonostante sia in amministrazione straordinaria e ci sono prospettive significative: nessuno pensi di svendere questo gioiello, il nuovo Governo se lo ricordi e il dossier Piaggio Aero deve essere una priorità. I tempi si stanno dilatando e il Governo si prenda la responsabilità di mettere risorse nell’azienda per gli investimenti necessari. Di certo il sindacato dovrà essere protagonista nella fase della vendita" concludono da Fim Cisl.

Lunedì sono organizzate da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Savona insieme alla rsu di Villanova d'Albenga, le assemblee informative per aggiornare i lavoratori sullo stato dell'arte e quanto appreso dall'incontro odierno.