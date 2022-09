Pietra, Giustenice e Borgio set della fiction "Canonico" di Tv2000: il 26 settembre il "Casting Call" al cinema teatro Moretti

Che Giustenice, Pietra Ligure e Borgio Verezzi fossero pronte a diventare il set per "Canonico", la fiction originale prodotta e trasmessa da Tv2000, era già noto. A tal proposito, però, si attendevano aggiornamenti sulla ricerca di comparse, aggiornamenti che sono arrivati puntuali direttamente dal sindaco giusteniese Mauro Boetto:

"Informativa: si cercano comparse (donne e uomini con età anagrafica compresa fra i 18 e gli 80 anni) per la serie TV "Canonico" (attore protagonista Michele La Ginestra) - ha reso noto il primo cittadino via social - La serie televisiva 'Canonico' verrà girata nei comuni di Giustenice (che ha deliberato il patrocinio dell'evento) Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Il 'Casting Call' si svolgerà lunedì 26 settembre presso il cinema teatro Moretti di Pietra Ligure (orario 10 - 13 e 14 - 19)".

La troupe è attesa per ottobre e i ciak si susseguiranno per un mese, così da preparare la seconda stagione della serie tv.

Il protagonista, don Michele appunto, è interpretato da Michele La Ginestra. È un sacerdote che dopo un'esperienza in Sud America viene inviato in un piccolo paese, dove si scontra con problemi di ogni grado, facendosi "compagno di viaggio" dei suoi parrocchiani, ma soprattutto punto di riferimento per tutti, dai giovani che hanno smarrito la fede ai credenti alle prese con i dubbi e le difficoltà del vivere quotidiano.

Don Michele ha sempre la parola giusta e sa trovare soluzioni sorprendentemente semplici; è così che in breve tempo diventa indispensabile per la vita della sua parrocchia. Divertente, concreta, dinamica, la serie vuole condurre lo spettatore alla riscoperta di una figura centrale come quella del sacerdote, ma in una chiave inedita.

Michele La Ginestra, attore di grande esperienza, con attività che spazia dalla fiction al cinema, dal teatro ai programmi generalisti, è affiancato da una carrellata di personaggi, interpretati alcuni da attori molto giovani, altri da volti già noti ai telespettatori. Fra questi, nei panni del vescovo, Fabio Ferrari: il leggendario Chicco de "I Ragazzi della Terza C" o anche Pappola di "Vacanze in America".

Per Giustenice, le riprese sono programmate nella frazione e chiesa di San Michele, dove il vero e proprio "titolare" don Federico lascerà per un attimo il posto agli attori.