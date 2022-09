Savona, i "Custodi del Bello" provano a combattere il degrado: riverniciate e riparate le panchine in Piazza del Popolo (FOTO)

Le panchine di Piazza del Popolo (lato mare) a Savona riverniciate e riparate dai Custodi del Bello.

Questa mattina una squadra quindi ha dato vita all'intervento anti degrado in una zona della città al centro delle polemiche non solo per gli atti vandalici ma anche per i problemi legati alla sicurezza.

"La strada da fare è tanta, ma ogni piccolo gesto è un passo avanti - ha detto il sindaco Marco Russo - Lo dico pensando anche a questa bellissima piazza che stiamo cercando di far rinascere insieme con gli abitanti, mettendo in campo tante azioni diverse, come la cena a colori, i mercatini dell'artigianato o come il restyling dell'altro lato della piazza fatto in primavera dagli studenti dello scientifico Grassi e dell'Istituto Mazzini Da Vinci che hanno fatto rivivere e riempito di senso il palco e le panchine".

Nel maggio scorso, la prima squadra, composta da 4 uomini e da un caposquadra, aveva restaurato le panchine del Prolungamento.

La squadra, impegnate per 15-20 ore alla settimana, si occupano della manutenzione dei beni comuni savonesi per 4-6 mesi, allo scadere dei quali ci sarà già un’altra squadra che prenderà il suo posto. Mentre i componenti della primo team, grazie anche al lavoro di Randstad, saranno avviati verso il reinserimento nel mondo del lavoro.