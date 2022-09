Savona, rinasce il nucleo operativo cinofilo della Polizia locale

La giunta odierna ha approvato la delibera che istituisce il Nucleo Operativo Cinofilo del Corpo della Polizia Locale. Grazie al finanziamento del Ministero dell'Interno verranno formati due agenti, uno con la funzione di conduttore del cane e l'altro di ausiliario, che, a partire dalle prossime settimane e per un periodo di tre mesi, parteciperanno a un corso di addestramento presso la polizia locale di Torino.

“Tale nucleo operativo – spiega l'assessore alla Città Vivibile Barbara Pasquali - potrà essere utilizzato per i controlli e la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti nelle zone più sensibili della città, ma non solo: con l'ausilio del cane, sarà possibile avere un maggior presidio del territorio”.

“Siamo contenti – commenta il comandante della polizia locale Igor Aloi - che il corpo abbia nuovamente l'unità cinofila da impiegare in un contesto come la nostra provincia, nel quale lo spaccio di sostanze stupefacenti è presente”.

L'assessore Pasquali aggiunge che “questa azione si inserisce nel potenziamento della polizia locale che stiamo portando avanti con il preciso obiettivo di essere vicini ai cittadini e di rispondere alla sempre maggiore richiesta di sicurezza, intesa non solo come prevenzione dei fatti-reato, ma anche come maggior vivibilità dei quartieri. Va in questa direzione l'entrata in servizio entro la fine di dicembre di 13 nuovi agenti, mentre per altre tre nuove assunzioni, si procederà con un concorso ad hoc”.

Nelle ultime ore, infine, è stata rinnovata la collaborazione tra i Comandi della polizia locale di Savona, Finale Ligure e Loano che si concretizzerà a breve, dopo il passaggio formale nel prossimo Consiglio Comunale, nella firma di un accordo tra i Comandanti. Anche il Nucleo Operativo Cinofilo farà parte di questa collaborazione. “In tale convenzione tra comuni – conclude l'assessore Pasquali - i tre Comandi collaborano, in forma associativa, per fornire un servizio sempre più rispondente ai bisogni del Cittadino”.