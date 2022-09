"Un muro lungo un film", Cairo inaugura il murale realizzato in via Sanguinetti (FOTO)

"Un muro lungo un film", sarà inaugurato sabato 24 settembre il murale realizzato nel mese di giugno in via Adolfo Sanguinetti a Cairo Montenotte. L'iniziativa è stata ideata e curata dall'associazione "La Marca Aleramica", in collaborazione con il comune.

Il progetto è nato nel 2020 in piena pandemia. Alto circa 3.50 metri con un sviluppo totale di 330 metri, il murale è caratterizzato da diverse scene collegate dalla medesima fonte di sviluppo che richiama lo sguardo dello spettatore. La storia industriale del territorio, strumento di collegamento al Ferrania Film Museum, è stata usata come sfondo per l'intera opera. Il tutto con riferimenti alle varietà botaniche che fanno da base agli animali locali, dalla caratteristica di guardare negli occhi lo spettatore suscitando un contatto bidirezionale.

Questo il programma del taglio del nastro: ore 16 inaugurazione ufficiale nella biblioteca civica "F.C. Rossi"; ore 17 in piazza della Vittoria musica della banda "G.Puccini" di Cairo Montenotte, artisti di strada, pietre in equilibrio e fiabe danzanti di Atmosfera Danza e La Danza è.

Oltre al comune di Cairo, il progetto ha potuto contare sulla collaborazione di altri soggetti: il "Ferrania Film Musuem", il Fai delegazione Savona ("Per poter raccontare al meglio la memoria del nostro territorio e la nuova realtà di archeologia industriale" precisano dall'associazione), la Fondazione Agostino De Mari, la Fondazione Cima e gli studenti/insegnati dell'Ente Sistema Edilizia Formazione e Sicurezza Savona, nonché alcune attività commerciali (Lissandrello Istituto Ottico di Millesimo, Carta Bianca Magazine di Cairo Montenotte e Al Giardino degli Artisti B&B di Cairo Montenotte).

La ditta Ivaldi Fratelli S.r.l. di Cairo Montenotte ha lavato e ripulito il muro gratuitamente. Per poter sostare in piena sicurezza e tranquillità, al fine di consentire i lavori per la realizzazione del murale, le aziende Val Vetri di Schiavina Srl e Repur srl hanno riqualificando l'area lato fiume Bormida.