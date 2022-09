Meteo: in arrivo una perturbazione dal Mediterraneo, sabato forti temporali

Cielo sereno, questa mattina sulla Liguria, con qualche annuvolamento sui versanti alpini; i venti sono settentrionali, fino a moderati (meridionali nell’imperiese), il mare è mosso.

Temperature minime in calo su tutta la regione con valore più basso registrato a Padivarma (Beverino, La Spezia) con 2.2. Alle ore 11.00 il valore più elevato registrato dalla rete Omirl è quello di Dolcedo (Imperia) dove si registrano 23.8 gradi.

Le previsioni per le prossime ore nel bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpal: oggi, giovedì 22, e domani, venerdì 23 settembre nulla da segnalare.

Sabato 24 settembre l'arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale a partire dalla mattinata determina piogge diffuse di intensità moderata anche a carattere di rovescio o temporale con cumulate elevate. Alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su BCE, bassa altrove. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su parte orientale di B e C, settentrionali su A e parte occidentale di B. Mare in aumento a molto mosso in serata su C. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.