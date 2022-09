Terremoto, Toti: "Un momento di grande paura ma non risultano danni significativi" (Video)

Il presidente della Regione Giovanni Toti, direttamente dal Salone Nautico, commenta e rassicura sul terremoto che si è verificato alle 15.39 con epicentro a Bargagli.

"È stato sicuramente un momento di grande paura. Al momento non ci risultano, fortunatamente, danni ne a persone ne a cose, almeno significative. Poco fa ho parlato con i vigili del fuoco, le maniche tre chiamate che necessitavano un’uscita erano sfarinamenti di cornicioni nelle zone vicine a Bargagli, l’epicentro. Non ci sono chiamate al pronto soccorso, ormai il tempo trascorso ci dice che se ci fossero stati feriti di seria entità ne avremmo già avuto notizia. Dal dipartimento nazionale come dalla sala operativa regionale non sono segnalate situazioni di emergenza a infrastrutture né private né pubbliche. I sopralluoghi andranno avanti anche nelle prossime ore ma la scossa non ha prodotto significativi danni, anzi, possiamo dire che non ha prodotto danni se non marginali".

Nei primi minuti successivi al terremoto sono state ben 146 le chiamate ricevute dalla centrale operativa del 112 presso l’Ospedale San Martino di Genova.