Elezioni 2022, Claudio Cavallo (FdI): “Concreti e coerenti: facciamo sempre ciò che promettiamo. Siamo pronti”

“Andare a votare è un diritto conquistato con tanta fatica nel tempo e va esercitato: è un diritto/dovere civico esprimere il proprio voto. E per i dubbiosi: recatevi alle urne domenica 25 settembre, non fidatevi del fatto che ci andranno altri a mettere la croce sul nostro simbolo Fratelli d’Italia, sia sulla scheda rosa che sulla gialla. Bisogna farlo”. È questo l’appello al voto di Claudio Cavallo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, candidato alla Camera dei deputati in Liguria, sindaco di Stellanello al suo sesto mandato.

Appellandosi alla concretezza, Cavallo va dritto al punto: “Fratelli d’Italia arriva da una fortissima tradizione di destra sociale, e per questo l’attenzione è alta sui temi economici, con particolare riferimento alle condizioni di vita dei ceti meno abbienti, sulla sicurezza e poi sui grandi temi tipici che la destra sociale ha dato in questi anni”.

“Primo tra tutti, ora, è il tema della stabilità, e oserei dire sopravvivenza, legata al momento particolare che stiamo vivendo economica – sottolinea il candidato FdI -, che ha superato la crisi della pandemia, perché rischia di lasciare un numero maggiore di persone sul lastrico. Sull’aumento dei prezzi per l’energia tutti parlano di ciò che bisognerebbe fare. Noi di Fratelli d’Italia diciamo con coerenza che siamo stati all’opposizione di questo Governo e quindi ci chiediamo perché non abbiano fatto nulla in questo periodo. La crisi andava affrontata con aiuti cospicui e mirati due mesi fa”.

Questa in concreto la ricetta di FdI: “Subito un tetto ai prezzi del gas a livello nazionale, nel caso non si riuscisse a raggiungere un accordo a livello europeo. Poi, separare il prezzo del gas da quello dell’elettricità. Per convenzione il prezzo dell’elettricità è determinato da quello del gas – spiega Cavallo -, ma oggi con l’introduzione delle rinnovabili non è più corretto ancorare il valore solo al gas. Bisognerebbe tener conto, ad esempio, che le rinnovabili hanno un costo decisamente diverso. Poi la speculazione va combattuta in modo serio, colpendo le plusvalenze che vengono realizzate indebitamente. Anche la speculazione dello Stato, perché se alzo i prezzi e lascio invariata la percentuale di Iva, lo stato incassa una percentuale di questi aumenti speculativi. Togliamo l’Iva dall’aumento dei prezzi, così scendono un po’”.

Altro punto focale, la sicurezza. “Noi non siamo contro l’immigrazione – chiarisce subito Cavallo -. Semplicemente va regolamentata, anche attraverso controlli direttamente sulle coste del Nordafrica volti a determinare chi effettivamente sta scappando da una situazione drammatica di guerra, piuttosto che da situazioni non hanno nulla a che vedere. Cominciamo a discernere se c’è una guerra o se c’è immigrazione diversa. Ribadisco che non siamo contro l’immigrazione, ma bisogna far entrare immigrati in base alla capacità di lavoro che una Nazione può offrire. Altrimenti si creano situazioni di disagio e delinquenza. La sicurezza parte anche da questo”.

Un commento a caldo sul discorso di Putin al popolo russo: “Noi siamo per le sanzioni e siamo stati a favore dell’invio di armi all’Ucraina. Senza armi come possono vincere una guerra? Lo stato di difficoltà che Putin sta trovando sul campo a livello militare lo sta traducendo in minacce di un conflitto nucleare. Fa paura, ma è in forte difficoltà: non conviene neanche a lui scatenare una guerra nucleare. In tempi abbastanza brevi si dovrebbe invece arrivare a un compromesso – conclude -, a cominciare dai colloqui di pace che sono la partenza per giungere a una soluzione definitiva”.