Impegno per Carcare presenta interrogazione: "Gravissime le dichiarazioni del comandante della polizia municipale"

"Purtroppo abbiamo constatato durante l'attività di controllo che esiste una minoranza di cittadini residenti nei paesi più piccoli, dove non esiste il servizio di polizia locale, che si ostina a circolare senza essere in regola con i documenti ai sensi del CDS. A coloro sconsigliamo di percorrere le strade di Carcare" (LEGGI ARTICOLO). Tali dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal comandante della polizia municipale alimentano la bagarre politica a Carcare.

Il 20 settembre il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" ha presentato un'interrogazione: "Questa notizia è diventata di dominio. Lo scorso 15 settembre abbiamo ricevuto copia della lettera firmata dal Civ di Carcare e dal Consorzio della Galleria Commerciale di Carcare avente per oggetto una protesta contro le dichiarazioni del comandante dei vigili urbani (LEGGI ARTICOLO)".

Con questa interrogazione il gruppo di opposizione chiede "un adeguato provvedimento disciplinare nei confronti del comandante della polizia municipale per le inopportune dichiarazioni rilasciate lesive anche nei confronti dell'amministrazione carcarese".

"Il sindaco De Vecchi era a conoscenza del comunicato stampa inviato ai giornali da parte del comandante della polizia municipale; quali sono state le motivazioni per il rilascio delle gravissime affermazioni nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni che per motivazioni urbanistiche transitano nel nostro comune", concludono da Impegno per Carcare.