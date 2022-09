Inseguimento a Carcare, automobilista cerca di seminare la polizia locale: fermato

Inseguimento questa mattina, attorno alle ore 11, da parte di una pattuglia della polizia locale di Carcare. L’allarme è scattato durante la normale attività di controllo del territorio.

Un automobilista residente in Alta Val Bormida, alla guida della sua utilitaria, è stato segnalato dall'allert del sistema ocr agli agenti in servizio. La pattuglia ha incrociato il veicolo in via Barrili, diretto verso Pallare.

Il conducente, scorgendo l'autovettura della polizia locale compiere un’inversione di marcia, ha accelerato l'andatura, tentando di far perdere le proprie tracce, insospettendo ulteriormente gli agenti.

L'inseguimento in sirena, sul filo dei 100 km/h, è terminato col fermo del veicolo nei pressi dell'isola ecologica.

Al conducente, oltre una sanzione da 331 euro, è stata ritirata la patente risultata scaduta mente il veicolo è stato sospeso dalla circolazione poiché viaggiava con la revisione scaduta da due anni.

“Purtroppo abbiamo constatato durante l'attività di controllo che esiste una minoranza di cittadini residenti nei paesi più piccoli, dove non esiste il servizio di polizia locale, che si ostina a circolare senza essere in regola con i documenti ai sensi del CDS. A coloro sconsigliamo di circolare per le strade di Carcare”, commenta il comandante della polizia locale Luca Pignone.