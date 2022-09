Scontro tra auto a Pietra Ligure: un'auto si ribalta, un ferito non grave al Santa Corona (FOTO)

Pauroso incidente stradale nella notte a Pietra Ligure, all'altezza della rotonda che porta a Giustenice tra la via Aurelia e via Ignazio Borro. L'allarme è stato lanciato intorno alle 3.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata in maniera massiccia per quella che è stata la dinamica dell'impatto che faceva da subito presagire il peggio.

Il sinistro che coinvolto due autovetture, infatti, secondo quanto riferito avrebbe visto entrambi i mezzi sopraggiungere a una velocità abbastanza sostenuta tanto che nell'impatto uno dei due mezzi si è ribaltato.

Sempre secondo quanto appreso negli attimi immediatamente successivi all'impatto, l'auto che si trovava davanti nella marcia verso levante avrebbe imboccato la rotonda in maniera non idonea andandovi a impattare contro. Nel frattempo, l'auto che le si trovava alle spalle l'ha tamponata facendo sì che si ribaltasse.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze della Croce Bianca di Borgio Verezzi e di Finale ligure, l'automedica e due pattuglie della Polstrada per i rilievi del caso.

Una ragazza, l'autista del mezzo cappottatosi, è rimasta illesa mentre il ragazzo alla guida della seconda auto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con una sospetta frattura di un polso.