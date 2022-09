Varazze, smottamento sull'Aurelia: detriti sulla strada all'ingresso cittadino di ponente, verifiche in corso

L'improvviso acquazzone che si è generato sul levante della nostra provincia, scia dell'ondata di maltempo protagonista dello scorso fine settimana, ha portato disagi a Varazze sulla via Aurelia, all'altezza dell'ingresso di ponente della cittadina rivierasca.

Vigili del fuoco e carabinieri si sono recati sul posto per verificare le condizioni del dorsale da cui si sono staccati alcuni detriti di roccia. Fortunatamente l'entità dello smottamento non è rilevante e non sono stati coinvolti mezzi o persone.