Savona, aggredisce un uomo per strappargli la catenina d’oro: straniero arrestato dalla Polizia

Voleva impossessarsi di una catenina d’oro, quindi ha strattonato e colpito ripetutamente un uomo, per poi darsi alla fuga: sono scattate le manette per un pregiudicato straniero senza fissa dimora, per i reati di rapina e lesioni aggravate.

L’ordine di custodia cautelare in carcere emesso ieri, martedì 27 settembre, dal Giudice delle Indagini Preliminari di Savona è relativo al fatto accaduto il 18 agosto scorso in via Montenotte, a Savona.

Il responsabile, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato e arrestato nei pressi del lungomare savonese dai poliziotti della Squadra Mobile, dopo una meticolosa attività di indagine che ha fatto scattare la misura cautelare. Durante gli accertamenti, lo straniero è stato anche trovato in possesso di una dose di cocaina e per questo segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato presso il carcere di Genova-Marassi, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile.