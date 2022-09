Blitz dei ladri a Carcare: rubano con i proprietari in casa

Ladri in azione ieri sera sul territorio comunale di Carcare: colpita un'abitazione nella zona di via Nazionale.

I malviventi secondo quanto riferito sarebbero passati dalla ferrovia, sfruttando il buio, introducendosi all'interno dell'abitazione dopo essersi arrampicati fino al primo piano.

Al momento dell'effrazione i proprietari erano in casa, ma non avrebbero sentito nulla, cosi come i loro cani. Il bottino è stato rilevante, pare soldi e gioielli in oro.

"Assieme alle forze dell'ordine e in collaborazione con l'organismo di controllo volontario cercheremo di attenzionare il più possibile quanto accade sul nostro territorio comunale", spiega alla nostra redazione il sindaco Christian De Vecchi.