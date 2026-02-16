 / Cronaca

Cronaca | 16 febbraio 2026, 23:40

Frana a San Bernardo in Valle prima del Santuario: scatta il senso unico alternato

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale

AGGIORNAMENTO ORE 10.00: "Concluse le operazioni di rimozione delle parti pericolanti sulla scarpata a monte, a seguito dello smottamento della scorsa notte con distacco di alcuni massi causato dal movimento di animali" spiegano dalla Provincia di Savona.

AGGIORNAMENTO ORE 8.30: Operai al lavoro per la rimozione dei detriti. È presente ancora il semaforo.

Si verifica una frana alla fine dell'abitato di San Bernardo in Valle in direzione del Santuario e scatta l'allarme a Savona. 

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e la Provincia.

Momentaneamente è stato istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.

Luciano Parodi

