Frana a San Bernardo in Valle prima del Santuario: scatta il senso unico alternato

AGGIORNAMENTO ORE 10.00: "Concluse le operazioni di rimozione delle parti pericolanti sulla scarpata a monte, a seguito dello smottamento della scorsa notte con distacco di alcuni massi causato dal movimento di animali" spiegano dalla Provincia di Savona.
AGGIORNAMENTO ORE 8.30: Operai al lavoro per la rimozione dei detriti. È presente ancora il semaforo.
++++
Si verifica una frana alla fine dell'abitato di San Bernardo in Valle in direzione del Santuario e scatta l'allarme a Savona.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e la Provincia.
Momentaneamente è stato istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico.