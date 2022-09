Lavori nel fiume Bormida, Impegno per Carcare: "Nessun 'giudizio favorevole' è mai stato pronunciato in favore del comune"

"Ci corre l’obbligo precisare alcuni aspetti e spegnere cosi, sul nascere, inutili trionfalismi". Cosi il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" replica alla giunta De Vecchi in merito "all'esito del giudizio radicato da alcuni privati presso il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche di Roma" per quanto riguarda i lavori all'interno del fiume Bormida, zona via Abba.

"La ricostruzione fatta dalla giunta De Vecchi-Bologna ai media (LEGGI ARTICOLO) è totalmente errata ed è il caso chiarire una volta per tutte che alcun ricorso è stato ritirato dai privati o dichiarato improcedibile dal Tribunale. Alcuna sentenza o 'giudizio favorevole' è mai stato pronunciato in favore del comune di Carcare. Questo perché il giudizio in questione non è giunto a conclusione, è stato abbandonato dalle parti, con conseguente sua estinzione, dopo che le stesse hanno raggiunto un accordo di transazione, con compensazione integrale delle spese di lite", commentano dall'opposizione.

"Il contenuto di tale accordo è stato anticipato e reso di dominio pubblico in una delibera del comune dell’ottobre 2021 e ha avuto il pregio di portare il comune a modificare il suo progetto originario, salvaguardando così, tra le altre cose, la viabilità in via Abba, mantenendo, nel punto più stretto di tale zona, una larghezza di circa sei metri, tale da consentire una carreggiata con doppio senso di marcia".

"La conclusione positiva della vicenda giudiziaria, invero auspicata da tutta la comunità, non toglie nulla alle riserve e alle critiche puntuali che come gruppo consigliare di opposizione abbiamo espresso ed esprimiamo sull’opera che ha rappresentato e rappresenta, se non altro per le spese sostenute dal comune per difendersi nel giudizio davanti al Tribunale delle Acque pubbliche per poi giungere ad un accordo, un colossale sperpero di denaro pubblico in un momento delicato per la vita di tutta la comunità carcarese", concludono da Impegno per Carcare.