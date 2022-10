Entrano nelle case narcotizzando anziani: furti a Pietra e Toirano

Nel comprensorio pietrese e loanese è allarme per i furti all'interno delle abitazioni.

Negli ultimi giorni, infatti, sono giunte diverse segnalazioni in merito ad un modus operandi decisamente particolare da parte dei malviventi che, fingendosi incaricati del Comune, prima si fanno aprire dai proprietari di casa per poi stordirli con l'utilizzo di un gas narcotico: a quel punto per i ladri svaligiare l'abitazione diventa un gioco da ragazzi.

Tra i primi a mettere in guardia la cittadinanza c'è il sindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza: "Si avvisa la cittadinanza che è in corso un accertamento da parte delle forze dell'ordine su alcuni soggetti che si sono presentati presso abitazioni private del nostro paese dichiarandosi indebitamente autorizzati del Comune e mostrando falsi tesserini, allo scopo di entrare in casa e derubare i malcapitati - si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune toiranese - Segnaliamo in proposito che il Comune non rilascia a nessuno tesserini di alcun genere (se non occasionalmente agli operatori preposti alle rilevazioni Istat, con relativo logo) e invitiamo pertanto tutti i cittadini a non aprire a chi si spaccia per inviato del Comune o anche per addetto delle aziende erogatrici dei servizi".