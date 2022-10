Alassio, il Rotary Club ricorda il cardinale di Milano Carlo Maria Martini con un dipinto

"Pro veritate adversa diligere" (preferire piuttosto le vie tortuose per raggiungere la Verità). Così recita il motto del compianto Cardinal Carlo Maria Martini, torinese di nascita per anni arcivescovo di Milano, scomparso dieci anni or sono, nel 2012.

A ricordare la figura del teologo e biblista che per 22 anni è stato guida molto amata e stimata della chiesa milanese, ora in odore di santità, è stato il prevosto della chiesa di Sant'Ambrogio in Alassio con una messa solenne celebratasi nel pomeriggio di ieri, 1 ottobre, alla presenza della sorella Maria, detta Maris, molto commossa nel vedere un bellissimo quadro del fratello sull'altare, opera del pittore napoletano Salvatore Seme, anch'egli presente alla messa.

Il quadro à stato un dono del Rotary Club di Alassio (past presidente Adriano Baldini , attuale presidente Enzo Canepa) e ora dimorerà nella canonica in attesa di essere collocato in cattedrale quando il Cardinal Martini verrà beatificato.

Non sono mancati alla celebrazione anche il sindaco Marco Melgrati, l'assessore Fabio Macheda e molti rotariani.