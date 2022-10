Finale, pienone per l'EWS ma non mancano le polemiche. Frascherelli: "Evento mondiale, fisiologico un po' di disagio"

Furgoni parcheggiati anche in spazi di fortuna, qualche parcheggio in meno, specialmente per le auto, bikers che scorrazzano per il centro cittadino e il lungomare "invaso" dai gazebi. Insomma, un po' di "allegro disordine" per le strade di Finale, da una settimana centro nevralgico della mountain bike a livello mondiale.

Sono queste le lamentele raccolte dall'amministrazione comunale negli scorsi giorni per l'evento che si sta concludendo in queste ore con le ultime prove del Trophy of Nations, la rassegna iridata riconosciuta dall'Uci, la federazione mondiale del ciclismo.

E su cui il sindaco Ugo Frascherelli in primissima persona tiene a puntualizzare alcuni aspetti: "Da giorni riceviamo segnalazioni da parte dei cittadini legate in qualche modo all'aumento di presenze sul nostro territorio comunale dovute a una competizione che, voglio ricordare, è di livello mondiale. E quindi come tale porta un numeroso afflusso di persone".

Una situazione quindi com'è naturale che sia in occasione di eventi di tale portata. Basti pensare a quanto successo pochi giorni fa a pochi chilometri di distanza, ossia a Genova, dove si svolgeva il Salone Nautico. Appuntamenti non dissimili non solo per importanza ma anche per le ricadute positive poi sul territorio.

"E' normale si presentino certi 'disagi', organizzare grandi manifestazioni porta anche queste conseguenze - puntualizza il primo cittadino - Però bisogna sottolineare come per Finale il turismo rappresenti l'industria principale e siamo orgogliosi di poter ospitare ormai da tempo questa gara che è mondiale e ha un importante ritorno economico e turistico non solo per l'outdoor. Mi auguro che i cittadini possano avere la giusta comprensione".