Varazze, minoranza preoccupata sulla pulizia di rii e torrenti: "Dopo il Teiro lavori arenati"

"Molti cittadini ci hanno segnalato (anche questa settimana) questa situazione confidando la loro preoccupazione - aggiungono - Ci chiediamo come mai, una volta tagliate le canne nel torrente Teiro (senza tralasciare di annunciare sui giornali e sugli online di questa operazione che dovrebbe essere di ordinaria amministrazione e non fatta passare come qualcosa di sensazionale) sembra che la progressione dei lavori si sia arenata" proseguono dall'opposizione, ricordando come il primo cittadino Pierfederici avesse annunciato lavori in 21 corsi d'acqua per circa 77mila euro.