Albenga: asfaltatura della strada Leca-Campochiesa, lavori terminati (FOTO)

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di asfaltatura della strada Leca-Campochiesa rientranti nel Piano Asfalti che l’amministrazione comunale di Albenga sta portando avanti con una programmazione che si pone l’obiettivo di intervenire sia sulle vie del centro urbano che delle frazioni.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Un impegno che ci eravamo presi dopo anni di abbandono. Programmata su due annualità per esigenze contabili diverse, ma porta a termine come promesso a residenti e sopratutto il tessuto economico che percorre quotidianamente quella strada come collegamento importante tra Leca e Campochiesa”.

Aggiunge il primo cittadino Riccardo Tomatis: “L’asfaltatura della strada Leca-Campochiesa era attesa da diverso tempo e importante sia per i residenti che per le attività produttive della zona. Nei prossimi giorni la polizia locale effettuerà la segnaletica orizzontale. Gli interventi relativi al piano asfalti continueranno in maniera diffusa su tutto il territorio comunale per dare concrete risposte sia alle segnalazioni degli utenti che alle esigenze di sicurezza stradale".