"Il Solco del Vallone", un'opera realizzata alla "Filippa Maniera"

Cosa vuol dire lavorare alla "Filippa maniera"?

Cerchiamo di spiegarlo con un esempio fra i tanti che si colgono visitando La Filippa, l'azienda situata in via Ferrere a Cairo Montenotte. E per farlo vi raccontiamo la realizzazione di un’opera che esprime bene il concetto di lavorare con la testa e con il cuore e dimostra come anche un banale canale di regimazione delle acque, “cambiando pelle”, può assumere ed esprimere la sua anima.

E parlarci, in questo caso, di vita vissuta pienamente, di natura, di ambiente di passioni, di creatività e sostenibilità ma soprattutto di relazioni umane da coltivare e di valori da condividere. Perché un solco è anche la sede di un seme. E semina e raccolto sono metafora di Vita.

Il racconto dell'opera (LEGGI QUI). Per vedere le immagini (CLICCA QUI).