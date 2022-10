Processo Tirreno Power, ascoltato il giurista Scoca. L'azienda: "Era stato avviato l’iter autorizzativo per la copertura del carbonile, ma mai stata concessa l’autorizzazione necessaria"

Prosegue in Tribunale a Savona il processo legato a Tirreno Power che vede indagate 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

Questa mattina è stato ascoltato in aula per la difesa, Franco Gaetano Scoca, affermato giurista esperto di diritto amministrativo. E’ stato preside della Facoltà di giurisprudenza della Luiss e in precedenza ha insegnato nelle università di Firenze, Perugia e a La Sapienza di Roma.

"Il Professor Scoca ha presentato in aula il risultato della consulenza, dalla quale emerge in modo evidente che le diverse autorità competenti avevano certificato la piena ottemperanza da parte di Tirreno Power alle prescrizioni amministrative che l’accusa ha contestato come presunte violazioni di legge - dicono da Tirreno Power - Scoca ha poi chiarito che Tirreno Power aveva avviato tempestivamente l’iter autorizzativo per la copertura del carbonile, ma non era mai stata concessa l’autorizzazione necessaria per poter iniziare i lavori, nemmeno al momento del sequestro dell’impianto".

"Le accuse fatte inizialmente dall’allora procuratore capo su presunti illeciti da parte dei funzionari pubblici competenti nell’iter, riguardanti la correttezza degli iter seguiti per l’adozione dei titoli autorizzativi sono state da tempo archiviate su richiesta dei PM che hanno preso in carico il procedimento" concludono dall'azienda.