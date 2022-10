Soccorsi mobilitati a Savona in via Nizza per un incidente stradale avvenuto all'altezza del supermercato Ekom. L'allarme è stato lanciato questa mattina attorno alle ore 7.50.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro di Albissola-sezione Savona e le forze dell'ordine.

Un motociclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio.