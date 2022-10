Savona, nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo il concerto della pianista tedesca Marie-Luise Bodendorff

Sono stati circa 600 gli spettatori al concerto del quartetto per archi Wiener Philharmoniker sabato scorso nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, promosso dall'associazione Ensemble Nuove Musiche nell'ambito del X Festival Internazionale di Musica di Savona.

Gli strumentisti hanno offerto al pubblico la loro impareggiabile maestria in un susseguirsi di brani dal classico al moderno e al folkloristico. Al termine si sono complimentati con gli organizzatori per come un così gran numero di persone abbia seguito con attenzione ed educazione oltre due ore di bella musica.