Andora, l’Ufficio Politiche Giovanili aiuta i cittadini nella compilazione dei moduli per rimborso spese libri scolatici

Il presidente del Consiglio comunale Daniele Martino, assieme al personale dell'Ufficio politiche giovanili, è a completa disposizione delle famiglie e degli alunni delle scuole medie e superiori residenti ad Andora per la compilazione delle domande per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo, dizionari e atlanti. Le domande devono poi essere presentate direttamente dai richiedenti alle segreterie delle scuole.

Il rimborso è erogato sulla base delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di libri di testo, dizionari e atlanti. Le spese devono essere giustificate da idonea documentazione valida ai fini fiscali in possesso del richiedente, anche nel caso di acquisti effettuati on-line.

Sul sito del comune QUI il collegamento al sito della Regione Liguria con il bando completo.

Per eventuale informazione è possibile contattare l'indirizzo di posta elettronica ufficioscuola@comunediandora.it o via whatsapp il presidente Daniele Martino al numero 329/8758601.