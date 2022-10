Sbaglia e finisce fuori strada, spaventato abbandona l'auto in corsa: paura a Gorra

Momenti di paura a Gorra, frazione di Finale Ligure, dove nella serata un uomo a bordo di un'auto ha imboccato per errore via Borgio, la vecchia strada che portava verso Verezzi e ormai dismessa che termina in una zona boscosa.

L'autista, pare intimorito vedendo che la strada degradava verso il bosco, si sarebbe lanciato dall'auto in corsa.

Immediato è scattato l'allarme con i Vigili del fuoco e la Polstrada per verificare l'accaduto e mettere in sicurezza la vettura prima di recuperarla, ma anche con la pubblica assistenza per prestare i soccorsi alla persona alla guida, che ha riportato solo lievi escoriazioni.