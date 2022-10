Chiede a un passeggero di scendere dall'autobus fermo per guasto: autista aggredito a Savona

A nemmeno un mese dallo sciopero nazionale indetto dai sindacati per sensibilizzare le istituzioni sulle frequenti aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico, ecco che nel savonese salgono agli onori della cronaca nuovi episodi di violenza sul personale viaggiante.

L'ultimo si è verificato nelle scorse ore al capolinea della stazione ferroviaria di Savona, dove l'autista del mezzo ha invitato un passeggero a scendere dal mezzo fermo e guasto ricevendo di tutta risposta un ceffone dallo stesso utente che, la settimana precedente, si era rifiutato di far chiudere il monopattino elettrico al proprio figlio una volta salito sul bus (come previsto dal regolamento aziendale) con insulti e minacce che avevano richiesto anche l'intervento delle Forze dell’ordine. Il tutto con l'interruzione del servizio "a discapito di altri utenti che però l’avevano regolarmente pagato, senza nessuna sanzione per il trasgressore, che evidentemente non aveva nulla da perdere".

A segnalarlo, in una lettera inviata a Comune e Provincia di Savona, Prefetto e vertici di Tpl Linea, il segretario dell'rsa aziendale Ugl Fna Fabrizio Cosolito Vitale: "Sono poche le regole da rispettare per usufruire di un trasporto pubblico locale in sicurezza ma spesso sono disattese proprio da quei passeggeri che non solo non pagano il biglietto ma che, solo per fare un esempio, trasportano pure il proprio cane senza guinzaglio e museruola, senza rendersi conto che le norme esistono perché hanno la precisa funzione di salvaguardia dell’incolumità di tutti i passeggeri, in particolar modo di quelli più fragili come i bambini e gli anziani" sottolineando come l'autista, spesso a bordo di mezzi "non nelle condizioni di manutenzione ottimali che nella migliore delle ipotesi hanno una paratia di protezione che non chiude adeguatamente il posto guida, nella peggiore invece manca proprio", si trovi a dover decidere "se vale la pena far presente all’utente una qualsiasi regola" sapendo di rischiare "insulti, sputi, minacce, schiaffi, pugni o coltellate" come già successo in provincia. Oppure se sia meglio "lasciar perdere a prescindere, svilendo la propria professionalità e la propria dignità, consapevole del totale degrado in cui versa l’attuale società per poter salvaguardare la propria pelle ed il proprio posto di lavoro" aggiunge Cosolito Vitale.

Investimenti strutturali per rinnovare il parco mezzi insieme a un'adeguata manutenzione di quelli già presenti per incrementarne la sicurezza passiva e attiva, sia dei dipendenti che degli utenti è la richiesta per l'azienda Tpl Linea.

L'appunto verso il mondo della politica di Ugl Fna Savona, invece, è quello a mobilitarsi "per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini" pianificando e attuando "misure di prevenzione e di contrasto, istituendo tavoli di lavoro tematici". Proprio su quest'ultima iniziativa, Cosolito Vitale sottolinea come, nonostante la convocazione e l'espletamento di un tavolo lo scorso 9 settembre, "siamo ancora ben lontani da ottenere i risultati auspicati dai Protocolli nazionali" per la Sicurezza firmati tra Governo e sindacati a Roma l'1 aprile 2022.

"Il tavolo è stato aperto in Prefettura ma va a rilento - aggiunge dalla segreteria Filt Cgil il segretario Simone Turcotto, portando innanzitutto la solidarietà del sindacato all'autista aggredito - Parliamo di un fenomeno prima circoscritto ad alcune stagioni ma che ora sta prendendo sempre più campo. E' utile che questo tavolo cominci a funzionare più celermente dando qualche risultato, a questa velocità rischia di risultare inutile".

"Abbiamo evidenziato le problematiche del trasporto pubblico che in questi anni ha visto cambiare la tipologia di passeggeri, chiedendo quindi maggiori controlli in determinate fasce orarie ma questi tavoli devono trasformarsi quanto prima in azioni tangibili - prosegue Davide Baccino della segreteria Fit Cisl - Servirebbero maggiori controlli in zone sensibili come Savona Stazione o Piazza del Popolo, e orari particolari come la sera. Oggi questo ennesimo caso certifica la loro necessità, pur comprendendo gli impegni delle Forze dell'ordine nel controllo del territorio e non solo sul trasporto pubblico".

"Dalle organizzazioni sindacali, dai lavoratori e, in ultimo, dai cittadini ci si aspetterebbe che, per migliorare le attuali condizioni di lavoro e di vita, lavorassero su loro stessi e sui loro rappresentanti affinché si prenda coscienza e consapevolezza che il cambiamento auspicato lo si può ottenere solo se ognuno fa la propria parte nell’interesse collettivo, assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, superando le proprie paure e le proprie abitudini limitanti" chiosa nella sua nota Cosolito Vitale.