Aggressione all'autista in stazione a Savona, Sacone: "Valutiamo le immagini dell'episodio, vicini anche legalmente al dipendente"

" Siamo stati soggetti passivi dell'evento, purtroppo da parte nostra è molto difficile riuscire a contrastare azioni come questa che avvengono all'esterno dei mezzi, nel caso specifico sul marciapiede - afferma la numero uno dell'azienda - Al tempo stesso siamo sollevati non sia successo nulla di molto grave ".

Anche da parte dell'azienda Tpl Linea arriva solidarietà all'autista aggredito nella giornata di ieri (6 ottobre, ndr) da un utente dopo avergli chiesto di scendere dal mezzo che in quel momento si trovava fermo per un guasto.

Nel frattempo, si sta cercando di far luce sull'accaduto: "Stiamo valutando le immagini delle telecamere della zona esterna alla stazione per capire se vi siano ulteriori elementi per le necessarie verifiche della dinamica e valutare le azioni disponibili da intraprendere. Purtroppo la preoccupazione per il ripetersi di certi atteggiamenti da parte dell'utenza verso il nostro personale c'è" sottolinea la presidente Sacone.