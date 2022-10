Incendio ad Albissola, dichiarati inagibili tre appartamenti. Sindaco Nasuti: "Encomiabile carabiniere, il primo ad entrare nella palazzina"

“La persona più seriamente intossicata è uno dei carabinieri, il primo che è entrato nella palazzina. È encomiabile e quando ne è uscito era molto provato”.

A dirlo è il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti presente in prima linea ieri sera quando erano in corso le operazioni di spegnimento di un incendio partito da un appartamento al primo piano di uno stabile di via delle Industrie.

Dodici le persone che sono state trasportate in ospedale al San Paolo di Savona, di cui tre in codice giallo (le altre in verde), e una ventina gli sfollati.

“C’e stato molto fumo per diverso tempo, si sentiva fino sull’Aurelia ad un km di distanza - ha proseguito il primo cittadino - hanno dichiarato inagibili i vigili del fuoco tre appartamenti e la causa, è un’ipotesi, potrebbe essere accidentale. Gli accertamenti sono ancora in corso”.

L'allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte e la macchina del pronto intervento si era subito attivata.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, tre ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina, l’automedica del 118 e i carabinieri.