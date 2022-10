Incendio appartamento in via delle Industrie ad Albissola: soccorsi sul posto (FOTO E VIDEO)

E' stato lanciato l'allarme poco prima della mezzanotte per un incendio che si è verificato in un appartamento di una palazzina di due piani in via delle Industrie ad Albissola Marina.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, l'automedica del 118 e tre ambulanze della Croce d'Oro albissolese.

Attualmente le operazioni sono in corso e secondo le prime informazioni sono stati fatti allontanare i residenti dello stabile. Ci sarebbero anche delle persone intossicate che sono state trasportate all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

AGGIORNAMENTI IN CORSO