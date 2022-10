Meteo weekend: in arrivo la pioggia, temperature in calo

Cambio di circolazione atmosferica nel fine settimana. Una perturbazione in arrivo da ovest porterà un po' di piogge diffuse domenica, con un calo delle temperature. A seguire il tempo rimarrà incerto, a causa di correnti debolmente cicloniche in quota, che porteranno aria umida dall'Atlantico che manterrà le condizioni meteo instabili, anche se si prospetta poca pioggia.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 7 ottobre:

Al mattino nebbie in pianura e nelle vallate, in dissolvimento in giornata. Altrove sole e qualche nube di passaggio. Le temperature saranno ancora stazionarie, con valori massimi che saranno generalmente tra 22 e 25 °C. Venti pressocchè assenti o deboli di direzione variabile.

Domani sabato 8 ottobre

Cielo più grigio, con nuvolosità in aumento su tutto il Nord Ovest nel corso della giornata. Poche piogge isolate sulle zona alpine. Temperature minime ancora stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 13 e 17 °C in pianura e sulle coste. Massime in lieve calo ma sostanzialmente sui valori di oggi. Venti ancora assenti per la gran parte delle zone, al più qualche brezza locale.

Domenica 9 ottobre

Una perturbazione in arrivo da ovest genererà piogge diffuse un po' ovunque, ad esclusione della Liguria orientale, per buona parte della giornata. Gli accumuli maggiori sono previsti sulle pedemontane nordoccidentali. Le temperature minime rimarranno ancora stazionarie, mentre le massime caleranno fino 16/18 °C su Piemonte e valle d'Aosta in pianura. In Liguria rimarranno attorno ai 20/21 C°. Venti deboli settentrionali su Piemonte, da moderati a localmente forti su Liguria di ponente.

Tendenza da lunedì 10 ottobre

Residue piogge in nottata, poi la situazione migliora, ma in un contesto ancora instabile. Tuttavia non sono previste al momento altre situazioni di piogge diffuse, e le temperature rimarranno sostanzialmente in linea con il periodo.

