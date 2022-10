Cagnolina abbandonata nel bosco a Roccavignale: Lea sta bene, ora vive in un bellissimo posto circondata da amore e coccole

Una buona notizia: Lea, la cagnolina trovata legata con una catena a un albero in un bosco a Roccavignale sta bene.

Ieri è stata portata in clinica per un controllo. In meno di 20 giorni è aumentata di 2,7 chilogrammi. Le analisi sono perfette, anche se non è stata ricoverata, nonché negativa alla leishmaniosi. Ora vive in un bellissimo posto circondata da amore e tante coccole.

Il ritrovamento risale allo scorso mese di settembre quanto due fungaioli si sono imbattuti in Lea, malnutrita e in pessime condizioni di salute. La macchina della solidarietà si è subito mobilitata: alcune persone infatti hanno contribuito alle spese veterinarie.

L'abbandono di animali domestici, in particolare nel periodo estivo, è un fenomeno tristemente noto. Si tratta di una vero e proprio problema sociale che in Italia esiste ancora e non è stato eliminato.