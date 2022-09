Cane malnutrito abbandonato nei boschi di Roccavignale, era legato con una catena ad un albero (FOTO)

Abbandonato nei boschi legato ad un albero con una catena.

Ieri pomeriggio due fungaioli hanno trovato un cane, una femmina meticcia di circa un anno e mezzo, in pessime condizioni di malnutrizione.

L'episodio, secondo quanto riferito, è accaduto sul territorio comunale di Roccavignale. L'animale ha trovato ospitalità in affido temporaneo da una persona, sperando possa riprendersi al più presto.

L'abbandono di animali domestici, in particolare nel periodo estivo, è un fenomeno tristemente noto. Si tratta di una vero e proprio problema sociale che in Italia esiste ancora e non è stato eliminato.