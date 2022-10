Escape room ambientale, una due giorni a Spotorno

Sabato 15 ottobre, dalle 14 alle 18, arriva a Spotorno un’animazione innovativa ed accattivante, per mettersi alla prova su temi ambientali di grande attualità quali rifiuti, clima, oceani, buone pratiche.

Da un futuro dove il mondo sembra ormai sull'orlo di una catastrofe, una ragazza torna ai nostri giorni per capire cosa è andato storto in modo da cambiare il suo futuro e quello di tutti noi. Riusciranno i partecipanti ad aiutarla? Perché il futuro possiamo ancora deciderlo insieme. Enigmi da risolvere, indizi da decifrare, esperimenti in cui cimentarsi. Solo così potrete ottenere i codici indispensabili per avanzare nel gioco, aiutare l’ambiente e conoscere buone pratiche per rispettarlo.

Il limite massimo di tempo a disposizione è di 60 minuti. Età consigliata dai 9 anni in su. La squadra ideale è composta da 6 giocatori. La partecipazione è gratuita, a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria. Sono previsti piccoli gadget per tutti i partecipanti fino ad esaurimento scorte. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

Il 14 ottobre invece, escape room per la scuola dalle 9.00 alle 11.00 La classe quinta della scuola primaria e la classe prima della scuola secondaria di primo grado di Spotorno, nell’ambito del progetto Eco-Schools, si mettono alla prova su temi quali rifiuti, clima, oceani, buone pratiche. Attività di educazione ambientale a cura di Sat con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo e del Micronido "Gli Orsetti".

L’iniziativa è organizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il comune di Spotorno e SAT Servizi Spa nell’ambito delle iniziative di Puliamo il Mondo.