Savona, il 15 ottobre la prima edizione del convegno "Vaccinazione e screening: le due facce della prevenzione"

Si svolgerà a Savona il 15 ottobre, presso la sala Sibilia all'interno della Fortezza del Priamar, la prima prima edizione del convegno “Vaccinazione e screening: le due facce della prevenzione”, che vede come responsabili scientifici Andrea Beltrame, dirigente medico della struttura complessa di Malattie Infettive di Asl 2, e Virna Frumento, Direttore della struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2.

Le vaccinazioni sono tra gli interventi più efficaci a disposizione della Sanità Pubblica e costituiscono uno strumento fondamentale delle attività di promozione della salute. Attraverso le vaccinazioni è possibile un controllo efficace e sicuro di numerose malattie infettive.

L’attuazione della vaccinazione su larga scala, attraverso appropriate strategie, permette di conseguire importanti obiettivi, quali controllo, eliminazione e/o eradicazione delle malattie; mentre un test di screening è un esame che permette di identificare, in una popolazione considerata a rischio per una determinata malattia, quei soggetti che hanno maggiori probabilità di soffrirne, indirizzandoli a specifici esami diagnostici che in caso di positività permettono di adottare strategie terapeutiche precoci, e per questo generalmente efficaci o addirittura preventive.

Obiettivo dell’evento è quindi l’aggiornamento delle competenze del singolo professionista alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, partendo dall'epidemiologia e dagli strumenti innovativi di prevenzione, per giungere a concrete proposte organizzative, allo scopo di compiere un altro passo in avanti verso la collaborazione interdisciplinare per la tutela della salute individuale e collettiva.

L’esigenza di informare e formare gli operatori sanitari su argomenti di primaria importanza per la salute pubblica come epidemiologia e prevenzione e promozione della salute, oltre a fornire nozioni di diagnostica e tossicologia, risponde quindi anche alla volontà di migliorare il servizio offerto alla cittadinanza da operatori sempre più qualificati; il convegno si rivolge alle figure del medico, farmacista, biologo, infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario, tecnico della prevenzione in ambiente e luoghi di lavoro, ostetrica.

In allegato il programma.