Albenga, un nuovo mezzo per la polizia locale (FOTO e VIDEO)

Una nuova Hyundai ix35 entra a far parte del parco macchine della polizia locale di Albenga acquisita attraverso un bando dell’agenzia del demanio di Piemonte/Valle d’Aosta.

Come previsto dalla normativa vigente, infatti, le auto confiscate al proprietario (per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o veicoli abbandonati), possono essere assegnate alle forze di polizia.

L’ufficio polizia amministrativa di Albenga, nel corso degli ultimi anni, non si è fatto scappare tale preziosa opportunità riuscendo ad ottenere molteplici veicoli. La nuova Hyundai sarà allestita con livrea.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: "Grazie alla grande professionalità della polizia locale di Albenga, in particolare dell’ispettore Sansalone che segue queste pratiche, negli ultimi anni abbiamo acquisito diversi veicoli provenienti da sequestri il tutto con il minimo peso sulla casse comunali in quanto, quasi tutto il parco macchine del comando, è acquisito con tale tipo di procedura".