Bruna Pizzorno, presidente Croce Rossa Urbe, nominata Cavaliere della Repubblica

Bruna Pizzorno, presidente del comitato Croce Rossa di Urbe, è stata nominata Cavaliere della Repubblica per il servizio reso in questi anni al servizio della comunità e in particolare, per l’eccezionale abnegazione dimostrata nel periodo più difficile della pandemia.

"L’amministrazione comunale - si legge in una nota - si congratula con Bruna: non solo il comitato CRI - ricordiamolo, il più piccolo della Liguria - ma il comune e l’intera comunità sono orgogliosi di questa onorificenza che ci spinge tutti a dare il meglio facendo sempre squadra".

"È un riconoscimento grandissimo che va allargato a tutti i militi del nostro comitato, soprattutto al ristretto gruppo che ha operato con lei nel servizio Covid", concludono dal comune.