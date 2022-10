Il savonese, la situazione socioeconomica e reputazionale. Il 18 ottobre presentato il rapporto De Mari-Censis

“Negli ultimi due anni si sono verificate turbolenze straordinarie, che hanno determinato conseguenze strutturali sui sistemi socioeconomici internazionali, nazionali e locali - commenta il presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale -. La pandemia prima e la guerra in Ucraina dopo, hanno travolto certezze acquisite e indotto comportamenti nuovi e diversi. Alcuni fenomeni, come ad esempio quello della vita digitale, hanno subito accelerazioni non immaginabili, mentre altri, come la sanità, l’istruzione ed il benessere materiale e immateriale delle persone, hanno registrato contraccolpi negativi impensabili e gravi”.