Cairo, il comitato sanitario organizza una fiaccolata pro ospedale: "La sanità in Val Bormida sta morendo"

Una fiaccolata in difesa dell'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. Questa l'iniziativa promossa dal comitato sanitario locale Val Bormida. L'appuntamento è fissato per mercoledì 2 novembre alle ore 18.30 nel piazzale antistante il nosocomio. L'obiettivo? Tenere i riflettori accesi sulla sanità territoriale.

"La sanità in Val Bormida sta morendo. L'ospedale è tuttora sprovvisto di un pronto soccorso, nonché di un punto di primo intervento H 24. Questo rende l’interventistica di urgenza praticamente inesistente", spiega Giuliano Fasolato, presidente del comitato.

"La data non è stata scelta a caso, ma come sappiamo è il giorno per la commemorazione dei defunti. Il nostro pensiero è che la sanità stia andando purtroppo in questa direzione. Le scelte della Regione, dettate da ottusi tagli economici o da opportunismo politico, sono sempre più distanti dai veri bisogni dei cittadini. Tale situazione sta creando un declino costante della sanità pubblica, tutto a vantaggio del privato in una spirale di aumento dei costi per i pazienti".

"La fiaccolata vuole ricordare quello che la sanità in Val Bormida era e sottolineare quello che deve essere, tutti insieme a difesa dei nostri diritti", conclude Fasolato.