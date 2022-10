Albisola, dal Rotary Club di Savona un concentratore di ossigeno all’RP Comunale “SS. Nicolò e Giuseppe”

Importante donazione alla Residenza Protetta Comunale “SS: Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore: il Rotary Club di Savona dona un concentratore di ossigeno; questa mattina la consegna è avvenuta direttamente dalle mani del Presidente Giorgio Rutelli e del Past President Renato Chiarlone.

“S tratta – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – di una donazione davvero significativa per varie ragioni; in primis perché si tratta di un’apparecchiatura davvero utile per una struttura che ospita persone fragili, spesso affette da poli-patologie ed in particolare da difficoltà respiratorie, consentendo alle persone che ne avranno necessità di limitare il ricorso all’ospedalizzazione con tutti i disagi ed i rischi che questo comporterebbe. In secondo luogo per noi questo rappresenta un gesto importante perché testimonia l’attenzione e la sensibilità dimostrate dal Rotary Club nei confronti dei nostri anziani e la loro volontà di contribuire ad assicurare agli anziani il miglior trattamento possibile”.

“Del resto – prosegue l’Assessore Sprio - una buona gestione, a nostro avviso, dell’ospitalità offerta agli ospiti della nostra RP è quella di rendere sempre più fitta e capillare la rete col territorio che molto spesso, come in questo caso, è composta da realtà molto diverse che spesso in modo spontaneo ed estremamente utile si propongono con iniziative o donazioni decisamente utili.”