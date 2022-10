Ristrutturazione ed efficientamento ex scuola della Valle di Vado: progetto da 500mila euro

Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex scuola della Valle di Vado in Via Piave.

"Un edificio oggi vetusto che, grazie a questo progetto, assumerà una nuova veste - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - infatti il piano terra è stato pensato per trasferire l'ambulatorio della frazione gestito da Auser con spazi completamente nuovi e dedicati mentre negli altri locali troveranno nuova sede le associazioni come Anpi ed altre già utilizzatrici dei locali".

Il progetto prevede, oltre alla ristrutturazione, l'efficientamento energetico della struttura per una nuova sostenibilità dell'edificio.

Circa 500mila euro la cifra stanziata che con l'approvazione del progetto passa alla fase della procedura di affidamento dei lavori.