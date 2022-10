Donna trovata senza vita in casa ad Albenga: disposta l'autopsia per far luce sul decesso

Verrà effettuata nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Giuseppina Enrico, la donna ritrovata senza vita alle prime ore dell'alba di ieri (17 ottobre, ndr) nella sua abitazione di via del Roggetto, ad Albenga, per stabilirne le cause del decesso.

I primi a intervenire sul posto per prestare soccorso erano stati i militi della Croce Bianca ingauna ma per la 66enne, moglie del titolare della nota pizzeria "La Greppia" di Vadino, non vi era già più nulla da fare.

Le circostanze del rinvenimento del corpo esanime sono in un primo momento apparse sospette, tanto che i carabinieri del comando locale hanno da subito avviato un percorso investigativo per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Per far luce sulla morte della donna il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Savona, il dottor Ubaldo Pelosi, ha quindi deciso di aprire un fascicolo.

Grande è stato intanto il cordoglio alla famiglia da parte di tutta la comunità albenganese, con l'Amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis in testa ai tanti messaggi dedicati ai cari della defunta.