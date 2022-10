GVN, i sindacati: "No all'autoproduzione, pronti ad iniziative di mobilitazione"

Da notizie di stampa apprendiamo che la compagnia di navigazione GNV continua a perseguire il tentativo di procedere all’autoproduzione. Per Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti "si tratta di un atteggiamento provocatorio e arrogante e, quindi, inaccettabile".

"Il Gruppo, tra l’altro, è lo stesso che nei giorni scorsi ha messo in discussione l'occupazione in un altro terminal e che non ha rispettato le regole sulla sicurezza a bordo delle navi tanto che su segnalazione dei delegati alla sicurezza e del sindacato sono dovuti intervenuti con sanzioni gli organismi competenti".

"Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti - spiegano in una nota - ricordano come gli scioperi e le manifestazioni che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno avuto lo scopo di garantire l’occupazione di qualità e lo sviluppo economico con la massima attenzione alle questioni legate a salute e sicurezza sul lavoro. Ogni mansione ha la propria professionalità che comporta la conoscenza delle regole del lavoro e delle condizioni di sicurezza".

"E’ una posizione sostenuta anche dall’International Transport Workers e dai sindacati europei ed internazionali dei trasporti (ITF), per il quale il lavoro di rizzaggio e derizzaggio a bordo delle navi deve essere svolto dai lavoratori portuali e non da quelli marittimi"

"Per questi motivi contestiamo ogni tentativo di scardinare l’organizzazione del lavoro e sono pronte ad intraprendere tutte le iniziative del caso a tutela della delle sue regole e della sicurezza dei lavoratori".

"In un contesto storico dove i grandi gruppi internazionali si stanno facendo la "guerra" a colpi di acquisizioni di Terminals o di aziende della logistica per prendere sempre più potere ed ottenere profitti sempre maggiori è necessario respingere ogni attacco ai diritti dei lavoratori - concludono i sindacati - A questo proposito nei prossimi giorni verrà convocato un attivo unitario dei delegati del Porto per condividere le opportune iniziative da intraprendere".