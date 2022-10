Daspo urbano per i due trentenni accusati di violenza sessuale vicino ad una discoteca di Alassio

“Divieto di accesso alle aree urbane”, noto anche come "Daspo Urbano", nei confronti di Federico Tibaldi e Federico Spina, i due trentenni italiani, pregiudicati, arrestati per presunta violenza sessuale all'esterno della discoteca "Le Vele" di Alassio lo scorso 31 luglio.

La misura vieterà loro di frequentare per due anni e in tutto il territorio della provincia locali pubblici come discoteche, locali notturni e luna park o anche solo di stazionarvi nelle vicinanze.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della pericolosità sociale dei due, già gravati da precedenti come furto, truffa e porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonchè destinatari di una misura cautelare in carcere per violenza sessuale di gruppo aggravata, realizzata nel luglio scorso ai danni di una ragazza e avvenuta nei pressi del locale alassino dove i due lavoravano come parcheggiatori.

Il Questore, a seguito di questo grave episodio e alla luce di diversi altri interventi da parte delle forze dell’ordine presso lo stesso locale, il 20 agosto scorso aveva emesso un provvedimento (ai sensi dell’art. 100 TULPS) che ha imposto alla discoteca una chiusura di 10 giorni.

Secondo una ricostruzione dell'accaduto, i due trentenni avrebbero individuato la vittima già all’interno del locale: una giovane in un evidente stato di alterazione da alcol. L’avrebbero allontanata dalla pista da ballo facendola uscire da un’uscita secondaria per poi intrattenerla all’esterno, somministrandole altre bevande alcoliche. Poi l’avrebbero condotta con una scusa in un luogo appartato abusando sessualmente di lei, fingendo poi di averla trovata per caso e riconducendola verso la discoteca.

Gli arrestati erano stati così condotti al carcere di Pontedecimo a disposizione dell’autorità Giudiziaria: al momento si trovano agli arresti domiciliari.